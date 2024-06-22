Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu neden korktuğunu açıkladı. Türkiyeli safsatasında son noktayı koydu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu neden korktuğunu açıkladı. Türkiyeli safsatasında son noktayı koydu

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun “Türkiyeli” açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Afyoncu daha önce de “Türkiye kelimesini kullananlar var ama bir tarihçi bunu kullanıyorsa bu memleket bitmiştir.” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekmişti.

Tarihçi Erhan Afyoncu, "Türkiye'li" kavramının tarihte hiç kullanılmadığını ve bunun gereksiz bir icat olduğunu belirtti.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Almanya'da "Almanyalıyım" denilse deli gözüyle bakılacağını vurgulayarak, 150 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu döneminde tüm azınlıkları "Osmanlı" adı altında birleştirme çabasının da başarılı olmadığını hatırlattı.

Afyoncu’nun gündeme olan Türkiyeli açıklamaları şöyle:

“Açıkça, şunu söyleyeyim.

Türkiye’li diye bir kavram tarihte yoktur.

Tarihte Türkiye’li diye bir kavram kullanılmamıştır.

Bizim hiçbir kitabımızda böyle bir şey geçmez.

Almanyalı diye bir kavram da yoktur, Fransalı diye de yoktur.

Almanya'da ben Almanyalıyım deseniz size deli diye bakarlar.

Yani bu yeni yeni şeyleri icat etmeye gerek yok.

Biz 100 yıl önce, hatta 150 yıl önce bunu denedik.

Nasıl denedik?

O zaman imparatorluk dağılıyordu.

İmparatorluk'taki azınlıkları tek bir bayrak altına toplamak için hepiniz Osmanlısınız dedik.

Tutmadı.

Yani Türkiye'li kavramı 150 yıl önce Osmanlı diye kullanıldı.

Ama tutmadı, bu tutmaz.

Her ülkenin bir etnik ana damarı vardır.

Farklı milletler vardır, farklı ırklar vardır.

Bu onları zorla o milletten yapacağınız manasına gelmez.

Ama Türkiyeliyim diye bir kavram olmaz.

Türkiye milliyetçisiyim diye bir kavram hiç olmaz!

Tarihte böyle terimler yok.

Fransız “Fransalıyım”, Japon “Japonyalıyım” diyor mu ya!”

TÜRK’ÜM DEMEKTEN UTANAN TARİHÇİLER VAR

Erhan Afyoncu daha önce de tarihçilerin iletişimde olduğu bir Whatsapp grubunun adının da “Türk Tarihçileri” iken “Türkiye Tarihçileri” olarak değiştirildiğini de hatırlatarak tepkisini dile getirmişti.

Murat Bardakçı’ya konuşan Afyoncu o açıklamasında ise şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu ülkede biliyorsun artık Türk'üm demekten millet utanmaya başladı.

Tarihçilerin kendi aralarında mesaj attığı bir grup var, Türk Tarihçileri diye.

Zamanında böyle konulmuş yıllardan beri.

Haziran'ın başından itibaren ismi değiştirmişler.

Türk Tarihçileri ismi, Türkiye Tarihçiler olmuş.

Tabii benim kafamdan yani kaynar su dökülse bu kadar ızdırap vermezdi çünkü mesele şu.

Türk kelimesinin yerine Türkiye kelimesini kullananlar var ama bir tarihçi bunu kullanıyorsa bu memleket bitmiştir.

Türk kelimesinden utanıp yerine Türkiye kelimesini kullanıyorlarsa ve tarihçiyse bu adam, ben gelecekten endişeliyim artık.

Niye Türk ismini değiştirdiniz?

Etnik bir isim.

Madde bir.

Türk ismi etnik bir isim değildir.

Türk ismi bir millet ismidir.

Türkler etnik bir grup değildir.”

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