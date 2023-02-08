Merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada OHAL ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Milli Seferberlik konusu gündeme geldi. Peki, Milli seferberlik nedir? Milli seferberlik ilan edildi mi?

Merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyurdu. OHAL ilanının ardından Milli Seferberlik konusu gündeme geldi. Peki, Milli Seferberlik nedir?

MİLLİ SEFERBERLİK NEDİR?

Seferberlik ülke ve millet olarak, başta askeri güç olmak üzere devletin bütün güç ve kaynaklarının, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde; hazırlanması, toplanması, düzenlenmesi ve kullanılmasına yönelik tüm faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen yada tamamen sınırlandırıldığı durumdur.

HANGİ DURUMLARDA SEFERBERLİK İLAN EDİLİR?

Milli seferberlik savaş çıkması durumunda veya savaşa hazırlık yapılması halinde ülke genelinde ilan edilebilmektedir. Fakat büyük doğal afetlerden sonra böyle bir karar alınıp alınamayacağı bilinmiyor..

Milli seferberlik uygulama alanı bakımından ikiye ayrılmaktadır.

1 - Genel seferberlik: Bütün ülke genelinde uygulanan seferberlik halidir.

2 - Kısmi (Bölgesel) seferberlik: Ülkenin herhangi bir bölümünde uygulanan seferberlik halidir.