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Milli şikayetimiz: Öksürük

Hekimler, son haftalarda geçmeyen öksürük şikayetleriyle gelen hastaların sayısında önemli bir artış olduğuna dikkat çekerken Prof. Dr. Şevket Özkaya, Türkiye genelinde çocukların ve yetişkinlerin de büyük kısmında öksürük şikâyeti olduğuna değindi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 09:37
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Milli şikayetimiz: Öksürük

Milli şikayetimiz: Öksürük
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Özellikle "süper enfeksiyon" olarak tanımlanan COVID 19, influenza, RSV gibi solunum sistemini etkileyen virüslerin bir arada oluşturduğu "grip" benzeri tablo uzuyor. Günlerce ve bazen haftalarca geçmeyen vakaların olduğunu kaydeden Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Son günlerde "öksürük" şikâyeti neredeyse kalıcı bir hal almaya başladı. Uzamış şikayetleri olan hastalarımızın mutlaka doktora başvurmalarını öneriyoruz. Önümüzdeki kış, bu hastalıktan tamamen kurtulup kurtulmayacağımızı bilmiyoruz. Yasaklamalar olmasa da herkese bireysel önlemlerini almalarını öneriyoruz” diyerek uyarılarda bulundu.

COVID 19 vakalarının nerdeyse yok denecek azaldığını buna ek olarak COVID 19’a bağlı akciğer tutulumunun neredeyse hiç görülmediğini belirten Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Son haftalarda COVID 19 pozitif vaka sayısında artış görülmekte. Vaka sayılarında artma ve havaların soğuması ile 7-8 aydır görülmeyen COVID 19 pozitif vakalarında akciğer tutulumları görülmeye başladı. Bu durum bize pandeminin ilk başlarındaki tabloyu hatırlatıyor. Özellikle toplu aktivitelerin ve yeni mutasyonların ülkemizde sadece vaka sayılarının artmasına değil, aynı zamanda hastane başvurularının ve yatan hasta sayılarının da artmasına neden olduğuna görmekteyiz” dedi.

Şevket Özkaya, “Önümüzdeki hafta yine yılbaşı tatili ve yeni yıl kutlamaları olacak. İnsanlar bir araya gelecekler ve toplu aktiviteler vaka sayılarının daha da artmasına neden olabilir” uyarısında bulunurken, COVID 19 vakalarının grip gibi geçirildiğini söyledikleri dönemin maalesef geride kaldığının altını çizdi. Özkaya, Akciğer tutulumları olan zatürre vakalarının da görülmeye başladığının ve yılbaşı için bir arada olacak vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını ve özellikle öksürük şikâyeti olanların mutlaka maske takmaya özen göstermelerini ve mesafe kurallarına uymaları gerektiğini söyledi.

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