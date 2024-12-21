Milli sporcu hayatını kaybetti! İşte Palandöken'deki çığ felaketinin geldiği an...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ düşmesi sonucu habersiz antrenmana giden milli sporcular çığın altında kaldı. Sporculardan yoğun bakımda tedaviye alınan Yazgan'ın yaşamını yitirdiği çığın düşme anı ise kayıtlara geçti. İşte o anlar...

Palandöken’de kamp yapan judo milli takımı antrenmanı için çıktığı bölgede çığ altında kaldı. Sağlık Bakanlığı, genç sporcu Emre Yazgan'ın yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

ÇIĞIN DÜŞME ANI KAYITLARA GEÇTİ

Olayın ardından Jandarma Arama kurtarma ve Ejder 3200, AFAD ve UMKE ekipleri olaya müdahale etti. Hastanede yoğun bakıma alınan 16 yaşındaki milli sporcu Yazgan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çığın düştüğü anlar ise kameralarla kayıt altına alındı.

Öte yandan olaya ilişkin soruşturma açıldığı bildirildi.

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