Milli sporcu Kenan Eroğlu’ndan Dünya Şampiyonası'nda İsrail'e protesto!

Bulgaristan’da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’na katılan Kenan Eroğlu, Gazze’deki saldırılara tepki göstermek amacıyla İsrail bayrağına düğüm attı.

Bulgaristan’ın Albena kentinde 60 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 46. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’na katılan milli sporcumuz Kenan Eroğlu, Gazze’deki saldırılara yönelik dikkat çeken bir protestoya imza attı.

EROĞLU’NDAN BAYRAKLI TEPKİ

Milli sporcu Kenan Eroğlu, Gazze’de yaşananlara tepki göstermek amacıyla şampiyona sırasında İsrail bayrağına düğüm attı. Bu hareket, salonda bulunan katılımcılar ve izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı.

