Milli sporcu Kenan Eroğlu’ndan Dünya Şampiyonası'nda İsrail'e protesto!

Bulgaristan’ın Albena kentinde 60 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 46. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’na katılan milli sporcumuz Kenan Eroğlu, Gazze’deki saldırılara yönelik dikkat çeken bir protestoya imza attı.
EROĞLU’NDAN BAYRAKLI TEPKİ
Milli sporcu Kenan Eroğlu, Gazze’de yaşananlara tepki göstermek amacıyla şampiyona sırasında İsrail bayrağına düğüm attı. Bu hareket, salonda bulunan katılımcılar ve izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı.