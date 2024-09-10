Milli sporcuya okul çıkışı silahlı saldırı

Denizli'nin Çivril ilçesinde Milli Bilek Güreşi sporcusu Yusuf Nalçacı, okul çıkışında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında Yusuf Nalçacı'nın kolundan yaralandığı belirtildi.

Saldırı, Yusuf Nalçacı'nın okuldan ayrıldığı anda meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, belinden çıkardığı tabanca ile Yusuf Nalçacı'ya ateş açtı. Sonra saldırgan, olay yerinden kaçtı. Yaralanan milli sporcuya ilk müdahale, çevredeki öğrenciler ve vatandaşlar tarafından gerçekleşti.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Yusuf Nalçacı'ya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk edildi. Yapılan sağlık kontrollerinde, Yusuf Nalçacı'nın kolunda bilye olduğu tespit edildi. Tedavisi süren milli sporcu, sağlık durumunun iyi olduğunu söylendi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Saldırganın yakalanması amacıyla polis ekipleri çalışma başlattı. Zanlının bulunup adalete teslim edilmesi için geniş çaplı bir araştırma yürütüldüğün belirtildi.

Olay, sosyal medyada ve yerel basında geniş yankı uyandırdı. Kamuoyunda, sporcuların güvenliğinin sağlanması ve benzer olayların önlenmesi için çağrılar yapıldı.