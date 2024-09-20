Milli Sporcu Şahika Ercümen'den tarihi başarı: Tüm kategorilerde altın madalya

Düzenleme: Kaynak: AA
Milli Sporcu Şahika Ercümen'den tarihi başarı: Tüm kategorilerde altın madalya

Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış 2024 CMAS 1. Dünya Kupası'nda dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, katıldığı tüm kategorilerde altın madalya kazandı.

Antalya’da düzenlenen 2024 CMAS Dünya Kupası’nda tüm kategorilerde birinci olarak altın madalya kazanan Şahika Ercümen, Yunanistan’daki Dünya Şampiyonası için iddialı bir hedef belirledi. Milli sporcu, 2 Ekim’de Yunanistan’da düzenlenecek CMAS Dünya Serbest Dalış Şampiyonası’nda Türkiye'yi temsil edecek.

Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış 2024 CMAS 1. Dünya Kupası, farklı ülkelerden 22 sporcunun katılımıyla, 17-20 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 4 gün süren nefes kesici yarışmalar sonunda dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, katıldığı tüm kategorilerde altın madalya kazandı.

Milli sporcu, sabit ağırlık kategorisinde 86 metre, çift palet kategorisinde 77 metre, paletsiz ip destekli kategorisinde 76 metre ve paletsiz sabit ağırlık kategorisinde 46 metreye dalarak şampiyonada birincilik elde etti.

"BU YIL 10'DAN FAZLA MADALYA KAZANDIM"

Düzenlenen ödül töreninde Ercümen, duygularını şöyle anlattı:

"Bu yıl katıldığım 3 uluslararası, bir de Türkiye şampiyonasında 10’dan fazla madalya kazandım. Önümde Ekim’de Yunanistan’da düzenlenecek önemli bir uluslararası turnuva daha var. Bu şampiyonluğun motivasyonuyla da çalışmaları artırıp Yunanistan’da yapılacak dünya şampiyonasında ülkemiz için altın madalyayı kazanmayı hedefliyorum."

Milli sporcu, 2 Ekim’de Yunanistan’da düzenlenecek CMAS Dünya Serbest Dalış Şampiyonası’nda Türkiye'yi temsil edecek.

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