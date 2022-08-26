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Sinem Oruç'tan altın madalya

Milli sporcu Sinem Oruç, Bosna Hersek'te düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nın ferdi mücadelesinde altın madalya elde etti.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 21:07
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 21:08
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Milli sporcu Sinem Oruç Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Sinem Oruç'tan altın madalya
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Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar 63 kiloda mücadele eden Sinem Oruç, Avusturyalı Franziska Schloegl'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda yarın kadınlar 70 kiloda Ecem Baysuğ, +70 kiloda Elif Başkut, erkekler +90 kiloda Recep Ergin ve İbrahim Tataroğlu tatamiye çıkacak.

 

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