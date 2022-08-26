Sinem Oruç'tan altın madalya

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar 63 kiloda mücadele eden Sinem Oruç, Avusturyalı Franziska Schloegl'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda yarın kadınlar 70 kiloda Ecem Baysuğ, +70 kiloda Elif Başkut, erkekler +90 kiloda Recep Ergin ve İbrahim Tataroğlu tatamiye çıkacak.