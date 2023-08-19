Milli sporcudan Olimpiyat müjdesi

Salih Korkmaz Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 20 kilometre yürüyüş yarışmasında kaydettiği dereceyle Olimpiyat kotası aldı.

KAYNAK: DHA
Milli sporcudan Olimpiyat müjdesi

Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüş yarışmasında 1: 19.49'luk derecesiyle 16'ncı sırada yer alarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota aldı.

Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de bugün başlayan organizasyonun 20 kilometre yürüyüş yarışmasında Salih Korkmaz, 1: 19.49'luk dereceyle 16'ncı oldu. Korkmaz, bu dereceyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kotanın sahibi oldu.

Öte yandan Salih Korkmaz olimpiyat kotası alan üçüncü milli sporcu olurken, daha önce Kaan Kigen Özbilen ve Ersu Şaşma da olimpiyat kotası almıştı.

Organizasyonda ilk günün akşam seansında ise saat 19.35'te üç adım atlamada milli sporcu Necati Er piste çıkacak.

(DHA)

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