Milli sporcular dehşeti yaşadı: Kaldığımız tesis vuruldu, camdan atladık, ormanda kaldık

Türkiye Güreş Federasyonu, 9-14 Haziran tarihlerinde İran'da düzenlenen Uluslararası Tahti Turnuvası'na katılan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın yurda döndüğünü duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, "Uluslararası Tahti Turnuvası'na katılan Grekoromen Güreş Milli Takımımız, İran'da yaşanan savaş durumu sebebiyle bir gün gecikmeli de olsa Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız Taha Akgül'ün girişimleri, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ile Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın destekleriyle Tahran Büyükelçiliğimizin tahsis ettiği araçla Van sınır kapısından yurda güvenli bir şekilde giriş yapmıştır" denildi. İran’da bulundukları sırada İsrail'in saldırılarına maruz kalan A Milli Takım Güreş sporcuları ve antrenörleri, yaşadıkları korku dolu anları canlı yayınında anlattı. A Milli Takım Güreş Antrenörü Atakan Yüksel, tv100'de Ebru Baki'nin sunduğu 'Para Manşet' programına bağlandı. Yüksel şunları söyledi....

Otobüsle Şiraz'dan Tahran'a gittik: Müsabakaların son gününde Tahran’da patlamaların olduğu söylendi. Müsabakalardan sonra havalimanlarının kapalı olduğu ve Tahran’a gitmemiz gerektiği söylendi. Biz de güreş kafilesi ile otobüs ile Şiraz’dan Tahran’a gittik.

30 saat sonra Van'a ulaşabildik: Bizi 1 saat dinlendirip 13- 14 saatlik yolculuk ile tekrar Van sınır kapısına getireceklerini söylediler. 30 saati geçkin yolculuk yaptık. O gün gerçekleşmedi. Burası güvenli, burada yatın dinlenenin diyerek İran Güreş Evi denilen yere geçtik.

Kaldığımız tesisin camları patladı: O gece hemen yanımızda petrol tesisleri varmış, bizim haberimiz yok bundan. O gece ormana sığındık. Geceyi ormanda geçirdik. Camlardan atladık. İkinci patlamada şarapnel parçaları etrafa geldi. Kaldığımız tesisin camları patladı.

Sığınak yoktu, ormanda kaldık: Sığınak falan hiçbir şey yoktu. Güreş Federasyonu Başkanımız Taha Akgül, Spor Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, Büyükelçilimiz devamlı irtibattaydık. Gece sabaha kadar ne yapmamız gerektiği ile ilgili konuştuk. Ormanın içerisinde bir çukur bulduk daha sonra buranın açık hedef olabileceğini, daha sonra bir 500-600 metre ilerde bir barınak bulduk ve geceyi orada geçirdik. Oradan bizi aldılar Van’a geldik.

Suçlu muamelesi yaptılar: Dün akşam Tebriz’deydik, Tebriz bombalanıyordu. Tahran’a geçtik, Tahran bombalanmaya başladı. Sınır kapısının orada bir örgüt çevirdi bizi. 7-8 araba bizi çevirdi anlamadığımız. Yanımızda bir diplomat hanımefendi vardı. Hiç sorgusuz sualsiz hizmet pasaportumuz, diplomatik pasaportumuz olduğu halde bizi tek tek aradılar. Çantalarımızı boşaltılar. 30-40 dakika boyunca. Bize suçlu muamelesi yaptılar. Yaşamadığımız hiçbir şey kalmadı. Şükürler olsun ki sağ salim gelebildik.

İnsanlar sabaha kadar diken üstünde: Savaşın soğuk yüzü insanların yüzüne yansıyor. Sadece bir bomba deyip geçmeyin, insanlar sabaha kadar diken üstünde. Kıyı köşe bir yerlerde sabahlıyor. Gün aydınlıktan sonra uyumaya çalışıyoruz diyor oradaki insanlar. Tedirgin bir hava var. Tahran kötü bir durumda. İnanılmaz bir trafik vardı, biz de o trafiğin ortasındaydık.

Casus muamelesi yapılabilirdi: Ormana girdiğimizde bir tane Afgan çocuk vardı. Bir de kalabalık İranlı grup vardı. Afgan çocuk biraz Türkçe biliyordu dedim ‘Sen bizim yanımıza gel’ çocuk, ‘Ben sizi bırakmayacağım abi' dedi. İranlıları bıraktık çünkü kalabalık bir grup ne yaptığını bilmiyor. Ormanın içindeler bize casus muamelesi de yapılabilir. Bunlardan endişe ettik. Barınağa geçtik. Hiçbir şeyi yiyip içmedik. Akşamdan başladık sabaha kadar sadece koşturma, saklanma. Yiyecek, içecek derdimiz olmadı.

