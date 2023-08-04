Milli sporculardan tam 57 madalya

Bükreş’te düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda Milli sporcular illi takımımız 21 altın, 23 gümüş ve 13 bronz 57 madalya aldı

KAYNAK: AA
Milli sporculardan tam 57 madalya

Milli sporcular, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda 57 madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23 sporcuyla organizasyonda mücadele eden milli takım; 21 altın, 23 gümüş ve 13 bronz 57 madalya aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'ndan sonra gençlerde de büyük başarıya imza attıklarını vurguladı.

Başarılı bir organizasyonu daha geride bıraktıklarını aktaran Ünlü, "Hemen hemen tüm kilolarda madalya kazandık. Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Ülkemizi her zaman en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kulandı.

(AA)

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