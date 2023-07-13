Milli sporcuya taytı yüzünden hakaret eden antrenöre 2 yıl hapis istemi

Ay - Yıldızlı sporcu Emine Burcu Aktaş’ın taytla paylaştığı videoya, "Utanmanız arlanmanız yok mu? Hiç mi iffet duygunuz yok be arkadaş" diyen Milli Takımlar antrenörü Ersin Kuruel'e hakaretten 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Milli sporcuya taytı yüzünden hakaret eden antrenöre 2 yıl hapis istemi

Sabah gazetesinden haberine göre, Kuruel, sporcuya özel olarak mesaj da atarak, "Sen her şeyden önce bir anne, milli sporcu ve bu toplumum kadınısın. Şimdi ben mi ayıp ediyorum? Sana yazıklar olsun diyorum ve seni ayıplıyorum. Sen zaten utanacak bir şey bulamadıysan mesele zaten tükenmiş" ifadelerini kullandı.

Aktaş, bu yorumlar üzerine avukatı aracılığıyla savcılığa giderek Kuruel'den şikayetçi oldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kuruel'in, "Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapsini istedi.

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"ALLAH SİZİ ISLAH ETSİN"

Aktaş, Kasım 2022'de Instagram üzerinden spor yaptığı bir videosunu paylaşmıştı. Paylaşıma Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Teknik Kurulu üyesi, aynı zamanda Milli Takımlar'da antrenörlük görevi yürüten Ersin Kuruel ise Aktaş'a hakaret ederek, şunları söylemişti:

"Sporumuzu ne utanmaz iffetsiz hale soktunuz be arkadaş. Ananız babanız aileniz yok mu? Sizin hiç mi utanmanız arlanmanız yok? Hiç mi iffet duygunuz yok be arkadaş? Bu şimdi spor mu? Allah sizi ıslah etsin. Görüşünüz, inancınız ideolojiniz ne olursa olsun, bu topluma büyük bir saygısızlıktır."

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