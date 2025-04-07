Milli Taekwondocularımızdan madalya şovu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Milli Taekwondocularımızdan madalya şovu

Taekwondo Milli Takımımız Sırbistan’da düzenlenen Açık Taekwondo Turnuvası’nda 7’si altın olmak üzere toplamda 13 madalya kazanarak turnuvayı zirvede tamamladı.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen ve dünya ile olimpik sıralamaya puan veren turnuvada ülkemizi temsil eden taekwondocularımız, 7 altın, 1 gümüş 5 bronz, toplam 13 madalya kazandı. Türkiye, bu sonuçla takım halinde turnuvayı zirvede tamamlamayı başardı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, “Sırbistan’da güzel sonuçlar aldık. Takım halinde zirveye çıktık. Bu ülkemizin başarısıdır. Dünya şampiyonası öncesinde önemli bir virajı döndük. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Tüm antrenörlerimizi ve sporcularımızı ile emek verenleri kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın Madalya: Furkan Ubeyde Çamoğlu (54kg), Yusuf Badem (58kg), Ömer Faruk Dayıoğlu (63kg), Yiğithan Kılıç (80kg), Enbiya Taha Biçer (+87kg), Emine Gögebakan (46kg), Elif Sude Akgül (49kg), Merve Dinçel Kavurat (53kg)

Gümüş: Elif Sude Akgül (49kg)

Bronz Madalya: Berkay Erer (68kg), Hüseyin Berat Demircioğlu (+87kg), Zeynep Taşkın (53kg), İkra Kayır (67kg), Sude Yaren Uzunçavdar (73kg)

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