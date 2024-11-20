Milli Takım 2026 Dünya Kupası elemelerinde hangi torbada yer alacak?

UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşaması sona erdi ve gözler 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri kura çekimine çevrildi. 13 Aralık Cuma günü çekilecek grup kuraları öncesi torbalar da belli oldu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez 48 takım yer alacak.

2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri kura çekimi öncesi torbalar da belli oldu. Kuraya 2. torbadan girecek olan milli takımın muhtemel rakipleri şöyle:

1. torba: İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan, İngiltere, Belçika, İsviçre, Avusturya.

2. torba: TÜRKİYE, Ukrayna, İsveç, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Yunanistan, Romanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Norveç.

3. torba: İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Filandiya, Kuzey İzlanda, Karadağ, Bosna Hersek, İsrail.

4. torba: Bulgaristan, Lüksemburg, Kosova, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya, Litvanya.

5. torba: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn, San Marino.