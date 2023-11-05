Milli Takım Almanya'ya 45-25 kaybetti

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Münih şehrinde düzenlenen "Hep Beraber Hentbol" etkinliği kapsamında Almanya ile karşılaştı.

Olympia Hall Spor Salonu'nda yapılan maçta Türkiye rakibine 45-25 yenildi.

Federasyonun açıklaması şu şekilde;

''Almanya'nın Münih kentinde bugün düzenlen "Hentbol Günü"nde U17 Milli Kız Takımımız, Almanya Milli Takımı ile dostluk maçı yaptı. “HandbALL TOGETHER” etkinliği kapsamında yürütülen ortak çalışması kapsamında Olympiahalle'de oynanan maçı Almanya, 45-25'lik skorla kazandı.''