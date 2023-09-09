Milli takım Avrupa Şampiyonası'ndan elendi. 2-0'lık skoru koruyamadı

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Slovenya ile karşılaştı. Rakibine 3-2 mağlup olan Filenin Efeleri turnuvadan elendi.

Milli takım Avrupa Şampiyonası'ndan elendi. 2-0'lık skoru koruyamadı

Filenin Efeleri, CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Slovenya ile karşı karşıya geldi.

Milli takım, 2-0 önde götürdüğü mücadelede skor avantajını koruyamadı ve 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Efeler bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'na üst üste 4. kez son 16 turunda elendi.

Çeyrek final mücadeleleri 11-12 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Bari ile Bulgaristan'ın Varna kentlerinde oynanacak.

Yarı final maçları 14 Eylül Perşembe günü İtalya'nın Bari şehrinde yapılacak.

Üçüncülük ve final müsabakaları ise 16 Eylül Cumartesi günü Roma'da oynanacak.

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