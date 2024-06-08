Milli Takım Avrupa Şampiyonu oldu. Yine tarih yazdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Milli Takım Avrupa Şampiyonu oldu. Yine tarih yazdı

2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 yenen Türkiye, üst üste üçüncü kez kupayı kazandı.

Ampute Futbol Milli Takımımız yine göğsümüzü kabarttı, gururumuz oldu.

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Ay-Yıldızlı ekibimiz zafere ulaştı.

Milli Takım, Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde İspanya ile karşı karşıya geldi.

Camille Fournier Stadı'nda oynanan mücadeleyi Türkiye 3-0 kazandı, şampiyon oldu.

Ampute Milli Takım karşılaşmanın ilk yarısını kaptan Rahmi Özcan'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Ömer Güleryüz'ün 28. dakikada köşe vuruşundan attığı şık golle skoru 2-0 yapan Türkiye, Fatih Şentürk'ün 33. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı üçe çıkardı: 3-0.

Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Ampute Futbol Milli Takımı, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da kupayı kazanma başarısı gösteren Türkiye, böylece üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

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