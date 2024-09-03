Milli Takım Avusturya'yı yerle bir etti

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Sırbistan ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki altıncı maçında Avusturya'yı 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, ay-yıldızlılar, Sırbistan'ın Vrnjacka Banja kasabasında oynanan karşılaşmayı 26-24, 25-18 ve 25-22'lik setlerle kazandı.
Milliler bu sonuçla 1. Grup'ta 4. galibiyetini elde etti.
Türkiye, şampiyonadaki yedinci maçını yarın Sırbistan ile yapacak.
Türkiye-Avusturya maçının ardından grupta oluşan puan durumu şu şekilde:
1.Fransa-18 puan
2.Ukrayna-12 puan
3.Türkiye-11 puan
4.Sırbistan-10 puan
5.Polonya-8 puan
6.Finlandiya-7 puan
7.Letonya-6 puan
8.Avusturya-0 puan