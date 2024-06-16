Milli Takım bayramlaştı. Arda Güler kırdı geçirdi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da teknik ekip ve futbolcular, Kurban Bayramı nedeniyle basın mensuplarıyla bayramlaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Teknik Direktör Vincenzo Montella ve futbolcuların katılımıyla Barsinghausen’deki kamp merkezinde gerçekleşen törende, basın mensuplarıyla bayramlaşıldı, hatıra fotoğrafı çekildi.
Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler’in bu organizasyona geç katılması neşeli anlara sebep oldu.
Bayramlaşmanın ardından, milli takımın antrenmanı başladı.
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