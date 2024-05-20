Milli takım Çekya'yı 7-5 yendi

Kaynak: Haber Merkezi
Milli takım Çekya'yı 7-5 yendi
16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Gelişim Turnuvası ilk maçında Çekya'yı penaltılarda 4-2 yendi.

U16 Milli Takımımız, Polonya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası ilk maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 3-3 berabere tamamlanan mücadelenin ardından yapılan penaltı atışlarını Ay-Yıldızlı ekibimiz 4-2'lik skorla kazanmayı başardı.

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İlk yarıyı 3-1 geride tamamlayan milli takım, ikinci yarıda bulduğu gollerle beraberliği yakaladı. Milli takımın gollerini 26. ve 65. dakikalarda Hasan Ege Akdoğan ile 74. dakikada Tuna Baran Demir kaydetti. 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı penaltılara giden maçta Çekya'yı toplamda 7-5 yendi.

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Turnuvanın diğer maçında ise Polonya, Galler'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Ay-yıldızlılar organizasyonun ikinci maçını 22 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te Polonya ile oynayacak.

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