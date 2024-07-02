Milli Takım Çin'le karşılaşacak

18 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, Arjantin'de yapılacak 2024 Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında yarın Çin ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Buenos Aires'te 20 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek şampiyonada milli takım, C Grubu'nda Çin ve Kanada'yla mücadele edecek.

Federasyondan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te 02 – 09 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan U18 Erkekler Dünya Şampiyonası Müsabakaları’nda mücadele edecek olan U18 Erkek Milli Takımımıza başarılar dileriz.

20 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonası’nda Millilerimiz C grubunda yer alıyorlar, rakipleri ise Çin ve Kanada.

Milli takımımız ilk maçında 3 Temmuz 2024 tarihinde Çin ile, ikinci maçını ise 3 Temmuz 2024 günü Kanada ile Karşılaşacak.