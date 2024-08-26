Milli Takım Dünya Kupası'na gidiyor

FIFA tarafından ilk kez düzenlenen ve 19 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek olan FIFAe Dünya Kupası, 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında Football Manager oyunu üzerinden oynanacak.

eMillî Takımımız, Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmak ve ülkemizi gururla temsil etmek amacıyla bu zorlu turnuvada mücadele edecek.

eMillî Takımlar Teknik Direktörü Tolga Atalay ve İdari Sorumlu Miraç Berk Yağbasanlar'ın gözetiminde gerçekleşecek olan Dünya Kupası kampında, 5 gün sürecek turnuva boyunca kadroda Cafer Arslan ve Emre Öztürk yer alacak.

Turnuva hakkında daha fazla bilgi almak ve eMillî Takımımızın performansını takip etmek için TFF'nin resmi web sitesini ve Millî Takımlar sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz.