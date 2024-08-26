Milli Takım Dünya Kupası'na gidiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Milli Takım Dünya Kupası'na gidiyor

İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenecek olan FIFAe Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek eMillî Takımımız, turnuva öncesinde İngiltere'ye doğru yola çıktı.

FIFA tarafından ilk kez düzenlenen ve 19 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek olan FIFAe Dünya Kupası, 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında Football Manager oyunu üzerinden oynanacak.

eMillî Takımımız, Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmak ve ülkemizi gururla temsil etmek amacıyla bu zorlu turnuvada mücadele edecek.

eMillî Takımlar Teknik Direktörü Tolga Atalay ve İdari Sorumlu Miraç Berk Yağbasanlar'ın gözetiminde gerçekleşecek olan Dünya Kupası kampında, 5 gün sürecek turnuva boyunca kadroda Cafer Arslan ve Emre Öztürk yer alacak.

Turnuva hakkında daha fazla bilgi almak ve eMillî Takımımızın performansını takip etmek için TFF'nin resmi web sitesini ve Millî Takımlar sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz.

İlgili Haberler
TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar son yolculuğuna uğurlandı
Son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
İzmit’te otobüste sızan yolcuyu polis “Otel parası alacağız” diyerek uyandırdı Yaşam
İzmit’te otobüste sızan yolcuyu polis “Otel parası alacağız” diyerek uyandırdı
Tuncay Özkan'ın derdi ne? Gündem
Tuncay Özkan'ın derdi ne?
Minibüs yön tabelasına çarptı. Bir çift hayatını kaybetti Gündem
Minibüs yön tabelasına çarptı. Bir çift hayatını kaybetti
Samsunspor'dan türkücü Nihat Doğan'a dava Spor
Samsunspor'dan türkücü Nihat Doğan'a dava
Antalya'da motosiklet yayaya çarptı. O anlar güvenlik kamerasında Yerel Haberler
Antalya'da motosiklet yayaya çarptı. O anlar güvenlik kamerasında
Kızını öldürüp çekyata saklamıştı! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı Gündem
Kızını öldürüp çekyata saklamıştı! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı
Yolcuları düğüne götüren otobüs devrildi. 1'i ağır 26 yaralı Gündem
Yolcuları düğüne götüren otobüs devrildi. 1'i ağır 26 yaralı