Milli Takım Dünya üçüncüsü oldu

19 yaş Altı Erkek Milli Takımımız, FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası’nda ABD'yi 84-70 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli Takım Dünya üçüncüsü oldu

Türkiye U19 Milli Takımımız, FIBA U19 Dünya Kupası’nın üçüncülük maçında ABD ile karşı karşıya geldi.

Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanan mücadeleyi 84-70 kazanan Milliler, Dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, mücadeleyi baştan sona üstün götürmeyi başardı.

ABD de turnuvayı dördüncü sırada bitirdi.

U19 Dünya Kupası’nın şampiyonluk maçında ise İspanya ile Fransa, bugün saat 21.00’de mücadele edecek.

Çeyrek Sonuçları şu şekilde:

1. Çeyrek: 25-18
2. Çeyrek: 39-33
3. Çeyrek: 58-46
4. Çeyrek: 84-70

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