Milli Takım elit kategoriye yükseldi

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 8. Grup'taki son maçında Yunanistan'ı 1-0 yendi.

KAYNAK: AA
Milli Takım elit kategoriye yükseldi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların golünü, 45+1. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.

Gruptaki diğer maçta Litvanya, Belarus'u 2-0 mağlup etti.

Gruptaki ilk maçında Litvanya'yı, ikinci karşılaşmasında ise Belarus'u 3-1'lik skorlarla yenen 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 9 puanla grubu lider tamamladı. Ay-yıldızlılar, bu sonuçların ardından Elit Tur'a yükseldi. Genç milliler, karşılaşmanın ardından elit tura yükselmenin sevincini yaşadı.

Grupta, 3 puanı bulunan diğer takımlardan Litvanya averajla ikinci, Yunanistan üçüncü ve Belarus son sırada yer aldı.

Yeni hedef elit turu lider tamamlamak

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Soykan Başar, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hedefledikleri gibi 3'te 3 yaparak 9 puanla grubu lider tamamladıklarını kaydetti.

Başar, bundan sonraki hedeflerinin elit turu da lider tamamlayıp Kuzey İrlanda'da düzenlenecek 2024 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak olduğunu ifade etti.

13 grupta ilk iki sırayı alan takımların yanı sıra en iyi üçüncü takımla birlikte sıralamada birinci basamakta bulunan Portekiz, 2024'ün bahar aylarında elit turda yer alacak.

Elit turda gruplarını lider bitiren 7 takımın yanı sıra ev sahibi Kuzey İrlanda, 2024 yazında finallerde karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Kuzey İrlanda, 2024 yazındaki finallere doğrudan katılacak.

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