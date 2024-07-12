Milli Takım Fransa'ya kıl payı kaybetti

Kaynak: AA
Milli Takım Fransa'ya kıl payı kaybetti

FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselemeyen milli takım, 5-8'incilik maçı oynayacak.

FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Fransa'ya 67-66 mağlup oldu.

Milli takım, Litvanya'da düzenlenen şampiyonada Fransa ile yarı finale yükselebilmek için karşı karşıya geldi.

Başkent Vilnius'ta oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 25-14 önde tamamlayan Fransa, soyunma odasına da 39-34 üstün gitti.

Ay-yıldızlılar, ikinci yarıda daha üstün oynamasına ve skor üstünlüğünü de eline geçirmesine rağmen Fransa, üçüncü çeyreğini 52-50 önde bitirdiği karşılaşmadan 67-66 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye, turnuvada 5-8'incilik maçı oynayacak.

Son Haberler
Kredi Kartı taksit olayını açıkladı. Yılmaz Özdil Mehmet Şimşek’i fena yakaladı Gündem
Kredi Kartı taksit olayını açıkladı. Yılmaz Özdil Mehmet Şimşek’i fena yakaladı
Yaz yağmuru hazırlıksız yakalandı Yerel Haberler
Yaz yağmuru hazırlıksız yakalandı
Uyuşturucu tacirlerine operasyon Gündem
Uyuşturucu tacirlerine operasyon
Arina Fedorovtseva imzayı attı Spor
Arina Fedorovtseva imzayı attı
Altın sarısında hasat başladı Yaşam
Altın sarısında hasat başladı
17 yaşında baba katili oldu Gündem
17 yaşında baba katili oldu
Dünya devi binlerce kişiyi işten çıkaracak. Yüzlerce pozisyonunu boşaltacak Ekonomi
Dünya devi binlerce kişiyi işten çıkaracak. Yüzlerce pozisyonunu boşaltacak