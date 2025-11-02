Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ikinci maçında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni Elazığ'da konuk etti.

Milli takımımız, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Ahmet Aytar Spor Salonu'nda karşılaştı.

Ay yıldızlılar, ilk yarısını 22-10 önde tamamladığı karşılaşmadan 35-19'luk galibiyetle ayrıldı.

Rakibini eleyen Türkiye, Avrupa Elemeleri'nde 2. aşamaya yükseldi.

'ÖNEMLİ OLAN 60 DAKİKA BOYUNCA MÜCADELE ETMEKTİ'

Maçın ardından açıklamalarda bulunan A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Oliver Roy Camino, sahada ve tribünlerde çok güzel bir atmosfer olduğunu söyledi.

Elazığ'da hentbolseverleri görmekten mutluluk duyduklarını belirten Camino, şöyle konuştu:

"Oyuncularımı ve takımımı tebrik ediyorum, gayet güzel oynadık. Birinci devrede düşündüğümüz her şeyi yaptık. Bizim için en önemli olan şey takımın 60 dakika boyunca mücadele etmesiydi, tüm oyuncularımız gayet iyi performans gösterdiler. Kalecilerimizde dahil olmak üzere bütün defansımız gayet iyiydi. Rakibimize kolay gol atabilmenin en büyük yolu defansta iyi olmak."

'İNŞALLAH TRİBÜNDEKİ ÇOCUKLARA HENTBOLU SEVDİREBİLMİŞİZDİR'

A milli takım oyuncusu Görken Biçer ise Elazığlıların kendilerini çok güzel desteklediğini belirterek, "Güzel bir performans sunduğumuzu düşünüyorum bir önceki maça göre, keyifli bir maçtı. Herkes keyif alınca sonuç kaçınılmaz oluyor ve galibiyetle sonuçlandığı için mutluyuz. Önümüzdeki ocak ayında Bulgaristan'da maçlar var. Onlar için biraz daha zamanımız var. Umarım orada da güzel sonuçlar alırız" dedi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi de Elazığ halkının önünde böyle güzel bir galibiyet aldıkları için memnun olduklarını aktararak, "İnşallah tribündeki çocuklara hentbolu sevdirebilmişizdir, taraftarımıza, buradaki halkımıza hentbol sevgisini aşılayabilmişizdir. İnşallah tekrar Elazığ'da bir milli maç yapmakta kısmet olur. Bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.