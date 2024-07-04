Milli Takım heyecanına Alman polisi ortak oldu: "Türkiye" tezahüratında samimi anlar ortaya çıktı

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Milli Takım heyecanına Alman polisi ortak oldu: "Türkiye" tezahüratında samimi anlar ortaya çıktı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan dolu bir maç sonucunda Türkiye, Avusturya karşısında 2-1'lik galibiyetle çeyrek final biletini kaptı. Kutlamalar için Türk halkı Avrupa sokaklarına dökülürken, güvenlik amacıyla görevde olan bir Alman Polisi, Türklerin sloganına ortak olunca samimi anlar ortaya çıktı.

Türkiye'nin futbol milli takımının çeyrek finale yükselmesi, yurtdışında yaşayan Türk topluluklarını büyük bir sevinçle sokağa dökülmesine neden oldu. Almanya başta olmak üzere Hollanda, Avusturya gibi birçok Avrupa ülkesindeki Türkler, milli takımın başarısını gece geç saatlere dek kutlama heyecanıyla yaşadı.

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Stadyumun coşkusu, çeyrek final heyecanıyla sokaklara taşarken, Leipzig'de milli takımı otellerinin önünde bekleyen heyecanlı taraftarlar, futbolcuları zaferle karşıladı. Berlin'de de Türk toplulukları, Türk bayraklarıyla süsledikleri sokaklarda uzun araç konvoyları oluşturarak kutlamalara katıldı.

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Köln'de taraftarlar, "Türkiye" tezahüratları eşliğinde horonlar eşliğinde kutlamalarını sürdürdü. Viyana'da ise Türk taraftarlar, maçın getirdiği duygusal dalgalar içinde galibiyetin coşkusunu marşlar söyleyerek ve Türk bayraklarıyla şehir merkezini doldurarak yaşadı.

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Amsterdam'da ise Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi olan Hollanda'nın başkentinde, meydanlar Türk taraftarların sevinç gösterileriyle doldu; meşaleler yakıldı, halaylar çekildi ve coşkulu kalabalık, tur sevincini saatler boyunca kutladı.

KUTLAMALARA ALMAN POLİS ORTAK OLDU

Türkiye A Milli Takımı'nın çeyrek finale yükselmesi ile Almanya'da kutlama için sokaklara Türk halkı döküldü.

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Bu sırada güvenlik amacı ile görevinde olan bir Alman Polisi Türk halkının tezahüratına katıldı. Alman Polisi'nin, kutlama sevinci yaşayan Türklerle birlikte, "1,2,3 Türkiye!" diye bağırması samimi görüntüler oluşturdu. Görüntüler, saniye saniye kaydedilerek, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

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