Milli Takım için yarın kritik gün. Dünya Kupası elemelerindeki rakipler belli olacak

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde yarın TSİ 14:00'te gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin 2. torbadan katılacağı kuraya toplam 54 ülke katılacak. 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grup belli olacak. Türkiye, mart ayında UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek adına Macaristan ile play-off oynayacağı için 4'lü grupta yer alacak.

Beşli gruplarda ilk maçlar mart ayında oynanırken, 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak.

A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri şunlar:

1. Torba: Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka ve Avusturya.

2. Torba: Ukrayna, İsveç, Türkiye, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Çekya ve Norveç.

3. Torba: İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna-Hersek ve İsrail.

4. Torba: Bulgaristan, Lüksemburg, Belarus, Kosova, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya ve Litvanya.

5. Torba: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn ve San Marino.