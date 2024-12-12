Milli Takım için yarın kritik gün. Dünya Kupası elemelerindeki rakipler belli olacak

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Milli Takım için yarın kritik gün. Dünya Kupası elemelerindeki rakipler belli olacak

A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri yarın belli olacak. UEFA Uluslar Ligi’nde play off oynayacak milliler, bu nedenle Dünya Kupası elemelerinde 4’lü grupta yer alacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde yarın TSİ 14:00'te gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin 2. torbadan katılacağı kuraya toplam 54 ülke katılacak. 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grup belli olacak. Türkiye, mart ayında UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek adına Macaristan ile play-off oynayacağı için 4'lü grupta yer alacak.

Beşli gruplarda ilk maçlar mart ayında oynanırken, 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak.

A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri şunlar:

1. Torba: Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka ve Avusturya.

2. Torba: Ukrayna, İsveç, Türkiye, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Çekya ve Norveç.

3. Torba: İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna-Hersek ve İsrail.

4. Torba: Bulgaristan, Lüksemburg, Belarus, Kosova, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya ve Litvanya.

5. Torba: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn ve San Marino.

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