Milli Takım İsrail'i 6-0 yendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Milli Takım İsrail'i 6-0 yendi

Ampute Futbol Milli Takımımız, İsrail'i 6-0 gibi farklı bir skorla yendi, Avrupa Şampiyonası'na muhteşem başladı.

Türkiye, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçına çıktı.

Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen organizasyonda Ay-Yıldızlı ekibimiz İsrail ile karşı karşıya geldi.

Camille Fournier Stadı'nda oynanan mücadeleyi Türkiye 6-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Son iki turnuvayı şampiyon tamamlayan Ampute Milli Takımımız, gruptaki 2. maçında yarın TSİ 13.00'te Azerbaycan ile karşılaşacak.

16 takımın mücadele ettiği grup aşamasında ilk 2 sırayı alanlar, çeyrek finale çıkacak.

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