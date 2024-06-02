Milli Takım İsrail'i 6-0 yendi

Türkiye, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçına çıktı.
Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen organizasyonda Ay-Yıldızlı ekibimiz İsrail ile karşı karşıya geldi.
Camille Fournier Stadı'nda oynanan mücadeleyi Türkiye 6-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Son iki turnuvayı şampiyon tamamlayan Ampute Milli Takımımız, gruptaki 2. maçında yarın TSİ 13.00'te Azerbaycan ile karşılaşacak.
16 takımın mücadele ettiği grup aşamasında ilk 2 sırayı alanlar, çeyrek finale çıkacak.
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