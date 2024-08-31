Milli Takım İsrail'i mahvetti. 5-4 yendi

South Paris Arena 6'daki golbol müsabakalarında, son iki paralimpik oyunların şampiyonu Türkiye, gruptaki üçüncü maçında İsrail ile karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısını 4-0 önde tamamlayan milli takım, karşılaşmayı da 5-4 kazandı.

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Katılan 8 takımın da çeyrek finale çıktığı grup aşamasını 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle tamamlayan Türkiye'nin rakibi, bugün oynanacak diğer maçların ardından belli olacak.

Çeyrek final karşılaşmaları, 3 Eylül Salı günü yapılacak.