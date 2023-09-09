Milli Takım İtalya'yı 8-1 devirip finale çıktı. Milyonluk abileri de Ermenistan'ı yenemedi

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nın yarı final maçında ev sahibi İtalya'yı 8-1 yenerek finale yükseldi.
Milli takım, Padova kentindeki Palestra Comunale di Salboro'da İtalya ile yarı finalde karşı karşıya geldi.
Maçın ilk yarısını 3-0 önde tamamlayan Futsal Milli Takımımız, ikinci yarıda farkı açarak 5 gol buldu ve karşılaşmayı 8-1 kazandı.
Milli takım, yarın final maçında Portekiz ile TSİ 18.00'de aynı salonda karşı karşıya gelecek.