Milli Takım İtalya'yı 8-1 devirip finale çıktı. Milyonluk abileri de Ermenistan'ı yenemedi

A Milli Takımımız dünya 90.'sı Ermenistan'ı yenemezken Down Sendromlular Futsal Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktı.Helal olsun size!

Milli Takım İtalya'yı 8-1 devirip finale çıktı. Milyonluk abileri de Ermenistan'ı yenemedi

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nın yarı final maçında ev sahibi İtalya'yı 8-1 yenerek finale yükseldi.

Milli takım, Padova kentindeki Palestra Comunale di Salboro'da İtalya ile yarı finalde karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısını 3-0 önde tamamlayan Futsal Milli Takımımız, ikinci yarıda farkı açarak 5 gol buldu ve karşılaşmayı 8-1 kazandı.

Milli takım, yarın final maçında Portekiz ile TSİ 18.00'de aynı salonda karşı karşıya gelecek.

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