Milli Takım kadrosunda değişiklik. İlk maçına çıkacaktı, sakatlandı

UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada dün akşamki antrenmanda sakatlanan Deniz Gül'ün yerine Bertuğ Yıldırım'ın dahil edildiği belirtildi. Bertuğ Yıldırım'ın bugün A Milli Takım kampına katıldığı ifade edildi.
TFF'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"A Millî Takımımızın dün akşam yaptığı antrenmanda sağ kalçasından sakatlık geçiren hücum oyuncumuz Deniz Gül aday kadrodan çıkarılırken, yerine İspanya’nın Getafe takımında forma giyen Bertuğ Yıldırım kadroya dâhil edildi. 22 yaşındaki futbolcu, bugün öğle saatlerinde A Millî Takım’ın Riva’daki kampına katıldı."
A MİLLİ TAKIM'IN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
UEFA Uluslar B Ligi'nde 4. grupta A Milli Takım son iki maçında sırasıyla Galler ve Karadağ'la karşılaşacak.
Türkiye, 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler'i ağırlayacak. Milli Takım, 19 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ'a konuk olacak.
Gruptaki dört maç sonunda A Milli Takım topladığı 10 puanla ilk sırada yer alıyor.