Milli Takım kazanarak veda etti

20 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, Sırbistan ve Yunanistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonasındaki yedinci maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
Ay-Yıldızlı ekibimiz mücadeleden 25-18, 25-20 ve 25-16’lık setlerle 3-0 galip ayrıldı.
Ancak grup etabını 5 galibiyet, 2 mağlubiyet 14 puanla ikinci sırada tamamlayan Milliler yarı final şansını kaybetti ve Avrupa Şampiyonası’na veda etti.
Türkiye-Sırbistan karşılaşmasının ardından grupta oluşan puan durumu şekilde:
1.Fransa-21 puan
2.Ukrayna-15 puan
3.Türkiye-14 puan
4.Polonya-11 puan
5.Sırbistan-10 puan
6.Finlandiya-7 puan
7.Letonya-6 puan
8.Avusturya-0 puan