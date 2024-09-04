Milli Takım kazanarak veda etti

Kaynak: Haber Merkezi
Milli Takım kazanarak veda etti

20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndaki yedinci maçında Sırbistan'a set vermeyen Türkiye grubu ikinci bitirdi, yarı final şansını kaybetti.

20 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, Sırbistan ve Yunanistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonasındaki yedinci maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Ay-Yıldızlı ekibimiz mücadeleden 25-18, 25-20 ve 25-16’lık setlerle 3-0 galip ayrıldı.

Ancak grup etabını 5 galibiyet, 2 mağlubiyet 14 puanla ikinci sırada tamamlayan Milliler yarı final şansını kaybetti ve Avrupa Şampiyonası’na veda etti.

Türkiye-Sırbistan karşılaşmasının ardından grupta oluşan puan durumu şekilde:

1.Fransa-21 puan
2.Ukrayna-15 puan
3.Türkiye-14 puan
4.Polonya-11 puan
5.Sırbistan-10 puan
6.Finlandiya-7 puan
7.Letonya-6 puan
8.Avusturya-0 puan

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