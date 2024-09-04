Milli Takım kazanarak veda etti

20 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, Sırbistan ve Yunanistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonasındaki yedinci maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Ay-Yıldızlı ekibimiz mücadeleden 25-18, 25-20 ve 25-16’lık setlerle 3-0 galip ayrıldı.

Ancak grup etabını 5 galibiyet, 2 mağlubiyet 14 puanla ikinci sırada tamamlayan Milliler yarı final şansını kaybetti ve Avrupa Şampiyonası’na veda etti.

Türkiye-Sırbistan karşılaşmasının ardından grupta oluşan puan durumu şekilde:

1.Fransa-21 puan

2.Ukrayna-15 puan

3.Türkiye-14 puan

4.Polonya-11 puan

5.Sırbistan-10 puan

6.Finlandiya-7 puan

7.Letonya-6 puan

8.Avusturya-0 puan