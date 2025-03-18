Milli takım kritik maç için hazırlanıyor: Hedef A Ligi’ne yükselmek

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile arka arkaya kritik maçlara çıkacak olan A Milli Takımımız, bu zorlu sınavdan alnının akıyla çıkmak için çalışmalarına başladı.

İlki İstanbul’da 20 Mart’ta, rövanşı ise 23 Mart’ta Budapeşte’de oynanacak iki karşılaşma için İstanbul’da, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir araya gelen ay-yıldızlılar, ilk antrenmanını da dün gerçekleştirdi. B Ligi’nde ikinci sırada yer alan ekibimiz, A Ligi’ne yükselmek, A Ligi’nde bulunan ve grubu üçüncü tamamlayan Macaristan ise burada kalabilmek için mücadele edecek.

Fenerbahçe’den Yusuf Akçiçek ve Çaykur Rizespor’dan Taha Şahin ile orta sahada görev alan Demir Ege Tıknaz ilk kez A Milli Takım’a davet edilirken, Salih Özcan ve Can Uzun ise eylül ayındaki kampın sonrasında yeniden kadroya çağrıldı. 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosunda bulunan Oğuz Aydın da takıma dönerken, Emre Mor ise yaklaşık 2.5 yıllık bir aranın ardından yeniden davet edildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yarın saat 13.45’te Riva’da basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, Macaristan maçı öncesindeki resmi antrenmanını da aynı gün bu tesiste saat 17.00’de gerçekleştirecek.

4 FUTBOLCU SINIRDA

A Milli Takımı aday kadroda yer alan Arda Güler ve Merih Demiral, 20 Mart’ta İstanbul’da oynanacak Macaristan maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ilk maç öncesinde ceza sınırında bulunuyor.