Milli Takım Kuzey İrlanda'yı 5'lik yaptı

Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Kuzey İrlanda'yı 5-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Blanchflower Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını milliler, 11. dakikada Oğuzhan Ertem ve 38. dakikada Furkan Koçak'ın attığı golle 2-0 üstün tamamladı.

Ay-yıldızlılar, 69. dakikada Furkan Koçak, 79. dakikada Efe Yılmaz ve 84. dakikada Mümin Barış Nazlı'nın attığı gollerle müsabakadan 5-0 galip ayrıldı.