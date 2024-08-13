Milli Takım Kuzey İrlanda'yı 5'lik yaptı

Düzenleme: Kaynak: AA
Milli Takım Kuzey İrlanda'yı 5'lik yaptı

17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Kuzey İrlanda'yı 5-0 yendi.

Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Kuzey İrlanda'yı 5-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Blanchflower Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını milliler, 11. dakikada Oğuzhan Ertem ve 38. dakikada Furkan Koçak'ın attığı golle 2-0 üstün tamamladı.

Ay-yıldızlılar, 69. dakikada Furkan Koçak, 79. dakikada Efe Yılmaz ve 84. dakikada Mümin Barış Nazlı'nın attığı gollerle müsabakadan 5-0 galip ayrıldı.

Son Haberler
Evden çıkarılan kiracı yangın çıkardı iddiası Gündem
Evden çıkarılan kiracı yangın çıkardı iddiası
Konya’da kanadı kırık kartal bahçeye düştü Yerel Haberler
Konya’da kanadı kırık kartal bahçeye düştü
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne tutundu. Kadıköy'de büyük heyecan Spor
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne tutundu. Kadıköy'de büyük heyecan
İstanbul Küçükçekmece’de 205 ev hırsızlığından aranan 2 kadın tutuklandı Gündem
İstanbul Küçükçekmece’de 205 ev hırsızlığından aranan 2 kadın tutuklandı
20 yaşındaki gençten Instagram hayratı Gündem
20 yaşındaki gençten Instagram hayratı
İşçi vinçle taşındı iş güvenliği hiçe sayıldı Video
İşçi vinçle taşındı iş güvenliği hiçe sayıldı
Fenerbahçe'den son dakika golü. Kadıköy yıkıldı Spor
Fenerbahçe'den son dakika golü. Kadıköy yıkıldı