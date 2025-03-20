Milli Takım Macaristan sınavında

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile karşılaşacak.
A Ligi'ne yükselme mücadelesi veren Türkiye A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turu ilk maçında bu akşam saat 20.00'de RAMS Park'ta Macaristan'ı konuk edecek. Mücadele TV8'den canlı olarak yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'İ
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.
MACARİSTAN: Dibusz, Balogh, Orban, Dardai, Nego, Nikitscher, Schafer, Nagy, Csoboth, Szoboszlai, Varga