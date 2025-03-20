Milli Takım Macaristan sınavında

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milli Takım Macaristan sınavında

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında Macaristan ile bu akşam mücadele edecek

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile karşılaşacak.

A Ligi'ne yükselme mücadelesi veren Türkiye A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turu ilk maçında bu akşam saat 20.00'de RAMS Park'ta Macaristan'ı konuk edecek. Mücadele TV8'den canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'İ

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

MACARİSTAN: Dibusz, Balogh, Orban, Dardai, Nego, Nikitscher, Schafer, Nagy, Csoboth, Szoboszlai, Varga

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