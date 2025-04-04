Milli Takım maçı ücretsiz izlenecek

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup dördüncü haftasında 8 Nisan Salı günü Slovenya ile oynayacağı müsabakayı taraftarların ücretsiz olarak izleyebileceği duyuruldu.

PASSOLİG ZORUNLULUĞU YOK

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak, saat 19.00'da başlayacak ve Passolig kart zorunluluğu bulunmayacak maçı izlemek isteyen futbolseverler, internet üzerinden www.passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek.