Milli Takım maçı ücretsiz izlenecek

Düzenleme: Kaynak: AA
Milli Takım maçı ücretsiz izlenecek

8 Nisan Salı günü A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Slovenya karşılaşması ücretsiz olacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup dördüncü haftasında 8 Nisan Salı günü Slovenya ile oynayacağı müsabakayı taraftarların ücretsiz olarak izleyebileceği duyuruldu.

PASSOLİG ZORUNLULUĞU YOK

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak, saat 19.00'da başlayacak ve Passolig kart zorunluluğu bulunmayacak maçı izlemek isteyen futbolseverler, internet üzerinden www.passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek.

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