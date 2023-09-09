Milli Takım Portekiz'i yenerek şampiyon oldu

Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, İtalya'da oynanan Avrupa Şampiyonası final maçında Portekiz'i 2-1 devirerek şampiyonluğa ulaştı.

KAYNAK: AA
Milli Takım Portekiz'i yenerek şampiyon oldu

Milli takım, Padova kentindeki Palestra Comunale di Salboro'daki final maçında Portekiz ile karşılaştı.

Büyük çekişmenin yaşandığı maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısında 2 gol birden atan, Türkiye karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.

Maçın bitiş düdüğüyle büyük bir coşku yaşayan milli takım, hep birlikte "Türkiye" tezahüratları yaptı.

Karşılaşmayı yerinde izleyen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'ı telefonla arayan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, görüntülü görüşmede tüm oyuncuları tebrik etti.

Maçı tribünden izleyen Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem de karşılaşma sonunda oyuncuları tebrik ederek, coşkuya katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Başkan Vekili Yusuf Günay da Aydın'ı arayarak futbolcuları kutladı. (AA)

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