Stefan Kuntz Salih Uçan'ı neden çağırmadığını açıkladı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Lüksemburg'u konuk edecek.

Ay-yıldızlılarda teknik direktör Stefan Kuntz ve Ozan Kabak mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

"Öncelikle ilk yıl için herkese teşekkür etmek istiyorum." diyen Stefan Kuntz, "En iyi Alman olan Türk olma yolunda ilerliyorum diye düşünüyorum." dedi.

"AMACIMIZ OTOMATİKLEŞMEYİ VE TAKIM RUHUNU SAĞLAMAK"

Alman teknik adam, "UEFA Uluslar Ligi'ni bir kitap olarak görürsek ilk 4 maç bunun ilk bölümüydü. Mayıs-Haziran döneminde oyuncularla çalışmayı istedim. Çünkü amacımız sahada otomatikleşmeyi sağlamak. İkincisi de takım ruhu. Birbirine göre hareket eden bir takım oluşturduk. Sakatlıklar olmasaydı Uluslar Ligi bitene kadar kadroyu değiştirmeyecektik." ifadelerini kullandı.

"Yardımcılarımla birlikte Süper Lig'deki hiçbir maçı kaçırmadık." diyen Kuntz, "Emre Belözoğlu, Çağdaş Atan, Jorge Jesus, Ömer Erdoğan... Teknik direktörlerle görüştük ve onların da düşüncelerinin aynı olup olmadığını öğrenmek istedik." dedi.

KADRO SEÇİMİ HAKKINDA KONUŞTU

Bazı futbolcuların Milli Takım'a çağrılmaması hakkında konuşan Stefan Kuntz, "Önceki 4 maçtaki kadroyu sakatlıklar dışında korumak istedik. Sakatlıklar olmasaydı kadroyu Uluslar Ligi'nin sonuna kadar değiştirmeyecektik. Salih veya diğer oyuncuları almama sebebimiz bu. Bu bir oyuncuya ya da bir takıma karşı alınmış kararlar değil. Tolga Ciğerci savunma olarak daha güçlü bir oyuncu. İsmail de Türkiye'nin potansiyele sahip genç oyuncularından biri.

Kimin yerini kimle daha iyi dolduracağımızı düşünüyoruz kadroyu kurarken. Dorukhan ve Salih Özcan'ı kaybettik. Mücadeleci oyuncu düşündük, aldık. Tolga Ciğerci, uzun boylu ve fizikli bir oyuncu. Faroe Adaları da bu şekilde bir takım olduğu için karşılık verebileceğimizi düşündük." şeklinde konuştu.

"BİRİNCİ ÖNCELİK UEFA ULUSLAR LİGİ"

"Benim için birinci öncelik, Uluslar Ligi'ni en iyi şekilde bitirmek." Kuntz, "Burada olurum ya da olmam, bilmiyorum ancak olur da EURO 2024'e elemelerle gidemezsek, ikinci bir şans olarak Uluslar Ligi'ni cebimizde tutmamız gerekiyor." dedi.

"GÜÇLÜ RAKİPLERE KARŞI OYNAYACAĞIZ''

Alman çalıştırıcı, "Geleceğe doğru konuşmak gerekirse; 3 gün içinde 2 maçımız olacak. Kasım ayında yeni oyuncuları deneme imkanımız olacak. Güçlü rakiplere karşı oynayacağız. Birçok genç oyuncuyu da kadroya davet edip neler verebileceklerini göreceğiz." diye konuştu.

"Çıkış yapıp Avrupa kulüplerine giden oyuncuların bunu devam ettirememesinin sebebi nedir?" sorusuna Stefan Kuntz, "Her olaya kendi bakış açısıyla bakmalıyız. Cevap vermesi kolay bir soru değil. Belki de genç bir oyuncuyu hemen bir Avrupa kulübüne göndermemeliyiz." dedi.

OZAN KABAK: BİZİM AİT OLDUĞUMUZ YER BURASI DEĞİL

"Geçen seneki ve bu seneki Ozan arasında düşünce ve çalışma olarak bir fark yok." Ozan Kabak, "Sadece tanıdığım bir lige geri döndüm, sonuçları gelmeye başlayınca da kendimi daha iyi hissediyorum." dedi.

Sezona iyi başladığını söyleyen Ozan, "Hoffenheim'da iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. İyi bir futbolcu olduğumu düşünen insanlar var, bu beni motive etti. Almanya Ligi'ne uygun olduğum için adaptasyon sürecimi hızlı atlattım." ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu, "Hocamız, grubumuz belli olduğu an tüm maçlarımızı gol yemeden kazanmamız gerektiğini bize söylemişti. Burada olmak gayet keyifli, inşallah alacağımız iyi sonuçlarla birlikte bu güzel hava devam eder. Önümüzdeki iki maçı da gol yemeden kazanmak istiyoruz. Bizim ait olduğumuz yer burası değil." dedi.