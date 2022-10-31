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Hırvatistan'ın Katar hedefi belli oldu

Katar'daki Dünya Kupası'na sayılı günler kala heyecan git gide artıyor.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 14:15
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Milli TAkım Teknik Direktörü Zlatko Dalic Hırvatistan için hedefi belirledi: Hedefimiz yeniden final

Hırvatistan'ın Katar hedefi belli oldu
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Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi açıklamalarda bulundu.
İşte Zlatko Dalic'in sözleri: "Dünya Kupası'na giden zorlu bir rotamız oldu. Slovenya yenilgisiyle kötü bir başlangıç yaptı. Avrupa Şampiyonası sonrası sıfırdan başladık. Birçok açıdan gelişim gösterdik. Son maçta Rusya'yı kendi seyircimiz önünde yendik. Hırvatistan'ı gerçekten yeniden Dünya Kupası'na götürmek büyük bir baskıydı ve bunu başardık. Her zaman inandık."
"Futbol, diğer birçok yerde olduğu gibi Hırvatistan'daki en önemli şeylerden biridir ve Dünya Kupası'da bunun en büyük göstergesi. Bu dönemde Hırvatistan, gurur dolu ve takımla birlikte her yere giden taraftarlarıyla dünyanın en güzel ülkelerinden biri. 2018'de finali kaybederek eve döndük, ancak Zagreb'e, şehir meydanına varır varmaz neler kazandığımızı anladık.

İnsanların bize gösterdiği saygı, kutlamalar, tüm taraftarların coşkusu sonsuza dek hatırlayacağım şeyler. O günü asla unutmayacağım; hayatımın en güzel günlerinden biriydi. Mmarım Hırvatistan ikinci kez olacağından şüpheliysem de aynı sonucu tekrar elde edebilir, finale yükselebilir. Bu duygular kendiliğinden oldu; bütün ulus sokaklara çıktı."

"Modric'i tanıyorsanız, onun son Dünya Kupası olmayabileceğini anlarsınız. Onunla hiçbir şey imkansız değildir, bu yaşında bile yaptığı şeyler inanılmaz! Her geçen gün gelişiyor ve milli takımda oynarken çok fazla enerjisi var. Ama evet, büyük olasılıkla son Dünya Kupası olacak ve eminim önemli bir katkı sağlamak için elinden geleni yapacaktır. Modric'in emekli olmasından sonra Hırvatistan eskisi gibi olmayacak. Ülkemizdeki futbol ona çok şey borçlu ve yaptıklarından dolayı her zaman minnettar olacağız. Soyunma odasını onunla paylaşmak bizim için bir zevkti. Modric, her şeyden önce, elde ettiği tüm başarıyı hak eden harika bir oyuncu olduğu kadar harika bir insandır."

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