Milli Takım yarı finalde

19 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda yarı finale çıktı.

Milli Takım yarı finalde

19 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, grubundaki ikinci maçında karşılaştığı Moldova'yı 25-15, 25-20 ve 25-10'luk setlerle 3-0 yendi.
Grubunda oynadığı 2 maçı da kazanarak yarı finale yükselen milli takımın rakibi, oynanacak diğer karşılaşmaların ardından belli olacak. (AA)

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