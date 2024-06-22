Milli takım yenilince çırılçıplak nehre atladı

EURO 2024’te heyecan ikinci maçlarla devam ederken ev sahibi Almanya İskoçya ile karşı karşıya geldi.

MUCİZELERE KALDILAR

Allianz Arena’da oynanan mücadelede Panzerler rakibini 5-1 mağlup etmeyi başardı.

Almanya adını son 16 turuna yazdırmayı garantilerken 1 puanı bulunan İskoçya’nın işi iyice zorlaştı.

İskoçların bir üt tura çıkması için gruptaki son maçında Macaristan’ı farklı mağlup etmesi ve İsviçre’nin Almanya’ya puan kaybetmesi gerekiyor.

Oluşan bu tablo sonrası İskoç taraftarlar adeta yıkılırken çok ilginç bir olay yaşandı.

ÇILIÇIPLAK REN NEHRİ'NE ATLADI

Turnuva için Köln'de bulunan bir İskoç taraftarın, Alman taraftarların alay etmesi sonrası yaptığı hareket herkesi şaşırttı.

Üstünde sadece kısa siyah çoraplarla korkuluklara doğru koşmaya başlayan taraftar tek sıçrayışla kendisini doğrudan Ren Nehri'ne bıraktı.

Genç adam şans eseri birkaç saniye sonra Ren Nehri'nden güvenli bir şekilde çıkmayı başardı.

İskoçya - Macaristan mücadelesi yarın (Pazar) saat 22.00'de Mercedes - Benz Arena'da oynanacak.