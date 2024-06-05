Milli takım yine kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA
Milli takım yine kaybetti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Japonya'da düzenlenen ikinci haftasının ilk maçında Slovenya'ya 3-0 yenildi.

Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde oynanan mücadelede rakibine 3-0 yenilen milli takım, organizasyonda çıktığı 5 karşılaşmada da galibiyet elde edemedi.

A Milli Takım, Japonya etabındaki ikinci maçında yarın TSİ 13.30'da Polonya'yla karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Slovenya: 3 - Türkiye: 0

Salon: General Exhibition Center

Hakemler: Jiang Liu (Çin), İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)

Slovenya: Urnaut, Kozamernik, Stern, Cebulj, Pajenk, Ropret (Kovecic, Mujanovic)

Türkiye: Efe Mandıracı, Faik Samet Güneş, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Volkan Döne, Kaan Gürbüz, Arda Bostan, Yasin Aydın)

Setler: 25-22, 26-24, 25-20

Süre: 82 dakika

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