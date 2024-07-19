Milli Takım yola çıktı

Olimpiyat Oyuları bu yıl Paris’te yapılacak. Türkiye'yi temsil edecek Artistik Cimnastik Erkek Milli takımı ise yola çıktı.

Erkek Milli Takım Antalya Havalimanı'nda coşkulu bir törenle Fransa'ya uğurlandı.

Milli Takım Antalya'da son hazırlık kampını tamamladı. Başantrenör Yılmaz Göktekin ve sporcular Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Emre Dodanlı eşliğinde Paris yolculuğuna çıktı.

TÖRENLE UĞURLANDILAR

Antalya Havalimanında düzenlenen uğurlama törenine, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve diğer yetkililer katıldı.

Öte yandan Ay-yıldızlı takımın İstanbul aktarmalı olarak Fransa'ya hareket edeceği belirtildi.