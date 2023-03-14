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4 Kartal milli oluyor

Türkiye Hırvatistan maçı öncesi kadroyu belirleyen Kunt'un 4 Beşiktaşlı ismi kadroya çağıracağı öğrenildi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 10:30
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Milli Takım'a 4 Kartal geliyor

4 Kartal milli oluyor
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Türkiye A Milli Takımı, Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 25 Mart'ta Ermenistan'la 28 Mart'ta da Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek.

Bu iki mücadele öncesinde Siyah-Beyazlı takımdan Ay-Yıldızlı kadroya dahil olacak isimler belli oldu.

Fanatik'in haberine göre Kırmızı-Beyazlılar'ın Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un; Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan ve Cenk Tosun'u Milli kadroya dahil etmeyi planladığı kaydedildi.

Hafta sonunda İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek olan Kara Kartal'da, bu müsabaka sonrasında futbolcuların Milli Takım'a katılmaları bekleniyor.

Öte yandan Onur Bulut'un durumunun ise henüz netlik kazanmadığı ifade edildi. 

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