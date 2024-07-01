Milli takıma antiçıplak forma

Bu yaz, Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılacak Japon sporcular, sapıkça fotoğrafların çekilmesini önlemek amacıyla özel olarak geliştirilmiş bir kumaştan üretilmiş yeni formalarla yarışacak.

Mizuno spor giyim firması, sporcuların vücutlarının kızılötesi kameralarla çekilen ve sosyal medyada uygunsuz başlıklar altında paylaşılan fotoğrafları konusundaki endişeleri üzerine bu yenilikçi malzemeyi tasarladı. 26 Temmuz'da resmi olarak başlayacak olan Olimpiyatlar'da, Japon kadın atletizm, masa tenisi ve voleybol takımları bu özel kumaştan yapılmış formaları giyecek.

Mizuno'nun bir açıklamasında, "Son yıllarda müsabaka salonlarında ve diğer yerlerde kadın sporcular uygunsuz amaçlarla çekilen gizli fotoğrafların ve videoların giderek artan bir şekilde kurbanı oluyor. Fotoğrafları ve videoları daha sonra internet üzerinden yayılıyor" dedi ve bu görüntülerin internet üzerinden yayıldığına dikkat çekildi.

Görünür ışık kameralarının yanı sıra kızılötesi kameraların da kullanılmasıyla, sporcuların formalarının altındaki iç giyimlerini ve vücut hatlarını ortaya çıkaran fotoğrafların mağduru olmaları arttı.

Mizuno, yüksek performans gerektiren spor aktiviteleri için kaliteli malzeme sağlamanın yanı sıra bu özel sorunu da ele almak için bir araştırma ve geliştirme projesine başladı. Geliştirilen kumaş, hem görünür hem de kızılötesi ışığı bloke edebiliyor ve böylece sporcuların korunmasını ve yarışmaya odaklanmalarını sağlayacak.

Japon şirketleri, röntgencilerin uygunsuz fotoğraf çekimini engellemek için tasarlanmış ürünler geliştirmekte uzun bir geçmişe sahip. Japonya'da satılan tüm cep telefonlarında, fotoğraf çekildiğinde çıkan deklanşör sesi kapatılamıyor ve bu ses, telefon sessiz modda bile olsa cihazda ekran görüntüsü alındığında da duyuluyor.

Buna rağmen, Japonya Ulusal Polis Teşkilatı'nın verilerine göre, 2021 yılında ülkede kamera röntgenciliği nedeniyle 5.000'den fazla kişi gözaltına alındı. Bu sayı, on yıl öncesine göre büyük bir artışı temsil ediyor; zira 10 yıl önce bu sayı sadece 1.930 idi.

TACİZ VAKASI YAŞANMIŞTI

Geçmişte birçok kadın sporcunun röntgenci görüntülerle ilgili acı verici deneyimleri oldu.

2008 ve 2012 Olimpiyat Oyunlarının ardından Japon badminton oyuncusu Reiko Shiota'nın (40) fotoğrafları ilgili internet sitelerinde dolaşmıştı. Bir keresinde "Göğsümü veya kıçımı işaret eden kamera panjurlarının sesini görmezden gelmeye çalıştım" demişti.

Ayrıca ''Annemin o fotoğrafları gördüğünde ne kadar üzüldüğünü asla unutmayacağım.'' ifadelerini kullanmıştı.

Benzer fotoğraflar jimnastikçi Airi Hatakeyama'nın (29) 2012'de çekilmişti; kendisi o zamanlar henüz reşit değildi.

Röntgencilerden bazıları geçmişte de suçüstü yakalanmıştı. Geçen yıl Japonya'da bir adam, kadın sporcuların alt vücutlarını filme almakla suçlanmıştı. Le Monde'un haberine göre, üç yıl önce Tokyo

Oyunları'nda bir başka fail, bir kadın voleybolcunun kızılötesi fotoğraflarını bir porno sitesinde sattıktan sonra tutuklanmıştı.