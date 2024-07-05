Milli Takıma bir şok daha. Merih Demiral defteri kapandı

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Milli Takıma bir şok daha. Merih Demiral defteri kapandı

UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezanın CAS'a taşınamayacağı ortaya çıkarken yıldız oyuncunun Hollanda maçında sahada olmayacağı kesinleşti.

UEFA, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı yenen A Milli Takım'ın oyuncusu Merih Demiral'a, maç sonrası yaptığı bozkurt işareti nedeniyle iki maçlık bir ceza verdi.

Karara itiraz etmeye hazırlanan TFF'ye kötü haber geldi.

UEFA'nın 2 maç kararı, üç maçlık men cezasının altında olduğu için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) götürülemediği ortaya çıktı.

A Milli Takım'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçta Demiral'ın attığı goller ve sonrasında yaptığı işaret büyük yankı uyandırdı.

30 SAYFALIK SAVUNMA İŞE YARAMADI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Disiplin Kurulu'na, yerli ve yabancı avukatlar tarafından hazırlanan 30 sayfalık bir savunma sundu. Savunmada, bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyanın birçok yerinde yaşayan Türk halklarının bin yıllık bir simgesi olduğu vurgulandı. UEFA, Demiral'a "genel davranış kurallarına uymamak, terbiye kurallarını ihlal etmek, spor etkinliklerini sportif olmayan gösteriler için kullanmak ve futbolun itibarını zedelemek" gerekçeleriyle iki maç men cezası verdi.

Cezanın üç maçtan az olması nedeniyle CAS'a taşınamaması, Demiral'ın cezasının kesinleşmiş olduğu anlamına geliyor.

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Merih Demiral'a verilen iki maçlık cezanın futbolun bağımsızlığına müdahale anlamına geldiğini ifade etti.

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