Milli Takıma cumartesi gecesi gözdağı

A Milli Takım'ın EURO 2024 çeyrek finalindeki rakibi Hollanda olurken, Hollandalı yıldız Memphis Depay, Türkiye'nin Avusturya karşısında aldığı galibiyet sonrasında ilgi çekici bir mesaj yayınladı.
Romanya'yı 3-0 geçerek çeyrek finale çıkan ve Avusturya Türkiye maçının sonucunu bekleyen Hollanda'da gözler cumartesi gecesine çevrildi.
Türkiye'nin 2-1'lik zaferiyle çeyrek finale yükselmesinin ardından, Hollanda'nın ünlü futbolcusu Depay'dan çok konuşulcak bir paylaşım geldi.
Memphis Depay, sosyal medya üzerinden "Cumartesi günü görüşmek üzere" mesajını paylaşarak, yaklaşan Türkiye maçı öncesi gözdağı verdi.
A Milli Takım, 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile mücadele edecek.