Milli takıma veda etti

Kaynak: Haber Merkezi
Milli takıma veda etti

Ünlü oyuncu Türkiye-Brezilya maçıyla milli takıma veda etti.

Paris Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımızı 3-1 yenerek bronz madalya alan Brezilya'da Thasia Daher, kararını açıkladı.

2016-2017 sezonunda ülkemizde Eczacıbaşı forması giyen Daher, Paris Olimpiyat Oyunları sonrasında milli takımı bıraktığını duyurdu.

37 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Sadece bu takımda olanlar neler yaşadığımızı, nelerin üstesinden gelmemiz gerektiğini ve katlanmamız gerekenleri bilirler. Burada olmak kolay değil ama yaptığımız şeye çok aşığız. Kızlara yaptıkları her şey için teşekkür ettim, takım için çok çalıştılar.

Altını kazanmak için onlara çok yardım ettim ama olmadı. Bronz madalya benim için altın değerinde olacak. Bu takım her zaman madalya hak ediyor. Veda etmek kolay değil. Hem üzgünüm hem mutluyum. Beni büyük bir sevgiyle karşılayan bu takıma teşekkür etmeliyim. Başka bir nesilden olduğumu bana hissettirmediler. Beni anneleri gibi gördüler. Artık sadece onları izlemek ve tezahürat yapmak istiyorum, çünkü önümüzde çok daha fazla madalya olacağından eminim, buna çok güveniyorum."

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