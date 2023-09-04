Milli takıma yeni sponsor

Federasyonun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, BtcTurk Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Güneri, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, eMilli Takımlar Teknik Direktörü Tolga Atalay katıldı.

Salonda TFF Yönetim Kurulu üyeleri, erkek ve kadın milli takımların oyuncuları da yer aldı.

İmzalanan anlaşmayla BtcTurk, Türkiye Milli Futbol Takımlarının ana sponsoru oldu.

Törende yaptığı konuşmasına Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutlayarak başlayan TFF Başkanı Büyükekşi, "Dün akşam bize inanılmaz bir mutluluk yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı en içten bir şekilde tebrik etmek istiyorum. 'Filenin Sultanları', büyük bir başarı göstererek Avrupa şampiyonu oldu ve bizlere büyük bir gurur yaşattılar. Başta yöneticiler ve voleybolcularımız olmak üzere emeği geçen herkesi tek tek kutluyorum. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

BtcTurk ile 3 yıldır iş birliği yaptıklarını aktaran Büyükekşi, "BtcTurk, 2020 yılından bu yana Milli Futbol Takımlarımızın ana sponsoru. Bugün yol arkadaşlığımızı 4 yıl daha uzatmak için bir protokol imzalayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; Büyük işler, önemli atılımlar ancak birlikte çalışma ile elde edilebilir. Bizim de TFF olarak çok büyük hedeflerimiz var. Bugüne kadar futbolumuzu daha ileriye taşımayabilmek için birçok önemli çalışma yaptık. Bundan sonraki dönemde de yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Mehmet Büyükekşi, sponsorluğun önemine değinerek, "Çalışmaların hedeflediğimiz sonuçları vermesi için en önemli destekçilerimiz arasında sponsorlarımız yer alıyor. Göreve geldiğimizden bu yana, sponsorluk gelirlerimizde kayda değer bir artış sağladık. Bu süreçte önemli anlaşmalar yaptık. Yerli ve global markalar, sponsorluklarıyla bize büyük güç ve destek veriyor. Türkiye'nin ilk bitcoin ve kripto para alım satım platformu olan, her geçen gün büyüyerek gelişen BtcTurk de yenilediğimiz anlaşma ile 4 yıl daha Türk futboluna desteğini artırarak sürdürecek. Sponsorlarımız, destekleriyle hem maddi hem de manevi olarak gücümüze güç katıyor. Biz de elde ettiğimiz başarılarla sponsorlarımızı gururlandırmak ve markalarına değer katmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TFF Başkanı Büyükekşi, önemli bir iş birliği gerçekleştirdiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Şanlı Cumhuriyet'imizin ve köklü federasyonumuzun 100. yılında, 'Hep dahası var' diyerek bu yıl 10. yılını kutlayan BtcTurk ile yaptığımız iş birliğinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Futbolumuzda daha fazlasını istiyoruz. Daha büyük ve kalıcı başarıları elde etmek için çalışıyoruz. BtcTurk ile yaptığımız sponsorluk anlaşmasının futbolumuza büyük bir güç ve sinerji katacağına inanıyorum."







